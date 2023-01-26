Андрій Смирнов розповів про потужне рішення Парламентської асамблеї Ради Європи щодо трибуналу: що відбувається

Україна отримала ще одне потужне рішення Парламентської асамблеї Ради Європи на підтримку створення Спеціального трибуналу для переслідування за злочин агресії росії проти України. Про це написав заступник керівника ОП Андрій Смирнов на своїй сторінці у фейсбуці.

«Ще один доказ того, що цивілізований світ прокидається і безкарність осіб, які вчинюють такі зухвалі злочини, є питанням часу, а не довгих політичних дискусій», — написав Смирнов.

За його словами, асамблея констатує триваюче порушення росією всіх базових принципів і доктрин міжнародного права, міжнародних документів і конвенцій, включно зі Статутом ООН, починаючи з 2014 року, який, по суті, і є початком вчинення злочину агресії.

«Білорусь бере участь в агресії росії проти України, оскільки дозволила їм використовувати свою територію для вчинення злочинів проти України. Її роль і співучасть повинні бути засуджені міжнародною спільнотою, а її лідер має бути притягнутий до відповідальності», — додав він.

Він наголосив, що асамблея констатує, що Міжнародний кримінальний суд наразі не має юрисдикції щодо злочину агресії, вчиненого проти України, враховуючи, що ні росія, ні білорусь, ні Україна не є сторонами Статуту МКС і що Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй не передавала цю ситуацію на розгляд прокурора МКС, а також зазначає, що немає іншого міжнародного кримінального трибуналу, компетентного переслідувати та карати за злочини агресії, вчинені проти України.

«Асамблея повторює свій одностайний заклик до держав-членів і держав-спостерігачів Ради Європи створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для злочину агресії проти України, який має бути схвалений і підтриманий якомога більшою кількістю держав і міжнародних організацій, можливо, й, зокрема, Генеральною Асамблеєю ООН», — розповів Андрій Смирнов.

Також заступник керівника ОП подякував президенту України Володимиру Зеленському, членам ПАРЄ та всій команді за потужну адвокацію і підтримку, а також громадянам, які чекають справедливого покарання для божевільних злочинців.

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