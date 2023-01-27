Щасливчики лютого: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким останній місяць зими принесе успіх

Як і наприкінці січня, в останній місяць зими зірки будуть особливо прихильні до трьох знаків зодіаку.

Лютий знаменується відсутністю ретроградних планет. Також в останній зимовий місяць відбудеться перехід Меркурія у Знак Водолія (11 числа) та Венери у Знак Овна (20 числа) — це досить сильно вплине на удачу Знаків Зодіаку, пише slovofraza.com.

Астрологи розглядають два періоди — з 11 по 28 та з 1 по 20 лютого — до, під час та після переходів планет, оскільки оцінити місяць загалом вкрай непросто.



Так, у період з 11 по 28 число безперечними улюбленцями долі стануть Близнюки, Діви та Водолії. Представникам цих знаків можна сміливо робити дорогі покупки: техніка, нерухомість, прикраси, одяг. Час особливо вдалий для переговорів, що зможуть відчути на собі консультанти, психологи, викладачі.

Найменше Венера впливатиме на Овнів, Скорпіонів та Дів. Тож лютий буде найпозитивнішим у фінансовому плані для Дів, адже Меркурій — їхній покровитель, а Венера практично не бере участі у формуванні подій у їхньому житті.

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Овни та Скорпіони, як і Діви, залишатимуться стабільними та наповненими силами протягом усього місяця. У них буде найменше проблем у сфері кохання, та й загалом ця сфера буде більш передбачуваною.

А у Риб, для яких Венера сильна, а Меркурій слабкий, очікується продуктивним цілий місяць. Представники цього знаку будуть неймовірно продуктивні, з відмінною мотивацією, ентузіазмом та гарним настроєм.

У Терезів, для яких Меркурій і Венера приблизно однаково важливі, лютий буде сприятливим та збалансованим місяцем: його початок пройде під егідою сильної Венери, потім вона разом з Меркурієм об'єднає зусилля, щоб зробити життя Терезів ще кращим, а потім, коли Венера піде на спад, Меркурій не дасть представникам цього знаку потонути у проблемах, адже вже встигне набрати обертів.

Раніше астрологи назвали три знаки зодіаку, які ризикують стати головними невдахами 2023 року .

Фото Pixabay

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