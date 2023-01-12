Рік Кролика: коли він настане та що подарує представникам кожного із знаків за Східним гороскопом

Китайський Новий рік настане в неділю, 22 січня 2023 року і ознаменує початок року Кролика. Цілитель та астрологічний експерт Джо Муді розповів, що на нас чекає протягом 12 наступних місяців, пише Express.

«Щороку в китайській астрологічній системі — це Янь або Інь. Роки Ян більш активні та агресивні, тоді як роки Інь більш спокійні та спокійні. Ми щойно завершили єдиний трирічний період енергій Янь», — каже Муді.

За його словами, 2023 може принести велике полегшення, оскільки ми вступаємо в більш спокійний рік Інь. Нарешті завершується важкий трирічний цикл Янь, що почався з року Щура, що збігся з пандемією коронавірусу. Нестабільність тривала протягом року Бика, і ось ми закінчуємо рік Тигра.

2023-й — рік Кролика, він має бути «спокійним».

«Кролик вважається твариною Інь. Тому, сподіваюся, все нарешті заспокоїться. Люди стануть щасливішими, змиряться з багатьма речами», — каже експерт.

Також Муді розповів, що чекає на представників кожного зі знаків щодо Східного гороскопу.

Тигр

Для тих, хто народився на рік Тигра, 2023 рік стане виключно вдалим. На них чекає стрімкий кар'єрний зліт і успіх у всіх починаннях. Хоча у відносинах Тиграм слід стримувати свої емоції, щоб не посваритися з партнером через нісенітницю.

Дракон

Значних змін у робочій сфері драконам не обіцяють. Дохід буде стабільним, але навряд чи збільшиться. Спокій та злагода пануватимуть і в особистому житті. Хоча драконам, які досі без пари, навряд чи вдасться знайти свою другу половинку на рік Кролика.

Змія

Зміям цього року вдасться обійти всі «гострі кути» та уникнути проблем. У них буде достатньо часу та мотивації, щоб розвиватися у професії та займатися творчістю. Проблем не буде й у особистому житті. У сім'ях Змій пануватиме мир та злагода.

Бик

Бики в 2023 році зможуть досягти значних професійних успіхів, хоча для цього їм доведеться багато й наполегливо працювати. Самотні представники знаку пристрасно закохаються і почнуть мріяти про весілля.

Кролик

Кроликам на рік Кролика, як не дивно, буде дуже непросто. Вони засумніваються у своїх талантах і зможуть обійняти посаду, яку давно мріяли. Але якщо Кролики погодяться прийняти поради та допомогу від колег, їхню кар'єру буде врятовано.

Кінь

Романтична сфера у коней буде в повному порядку. Кохана людина щодня даруватиме любов і ніжність. Самотні представники знака зустрінуть свою другу половинку. Робота не дасть позитивних емоцій. У 2023 році Коней чекають нескінченні кар'єрні злети та падіння.

Коза

Завдяки наполегливості Кіз їх доходи суттєво зростуть, а на деяких представників знака очікує навіть підвищення. До того ж, завдяки ряду нових знайомств Кози нарешті знайдуть людину, з якою захочуть провести залишок життя.

Мавпа

Для Мавп поточний рік стане дуже вдалим у романтичній сфері. Вони ніби знову закохаються у свого партнера і почуватимуться як під час медового місяця. А от на роботі уродженцям знака варто бути наполегливішими, щоб зберегти свою посаду.

Півень

Півням дуже везтиме в коханні, а от у професійній сфері все буде з точністю до навпаки. Півнів можуть звільнити через незначну помилку. Тому їм слід бути дуже уважними під час виконання своїх обов'язків.

Собака

Цього року народженим за рік Собаки слід звернути увагу на проблеми зі здоров'ям. Їм радять терміново обстежитись і не тягнути з лікуванням. У роботі та особистому житті змін не очікується. Хоча астрологи і радять приділити увагу покращенню своїх професійних навичок.

Свиня

Свиням 2023-го неймовірно таланитиме. На них очікує підвищення та значне збільшення зарплати. Однак із здоров'ям їм, як і Собакам, радять не жартувати.

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