Втратять авторитет, гроші та роботу: астрологи назвали три знаки зодіаку, які ризикують стати головними невдахами 2023 року

Астрологи, які склали гороскоп на січень, вважають, що 2023 рік принесе великі проблеми на роботі представникам трьох знаків зодіаку — вони можуть втратити не лише авторитет, гроші, а й посаду. Причиною неприємностей стане помилка, випадковість чи підступність конкурентів, пише uaportal.com.

Так, у зоні ризику Раки, Стрільці та Риби. Представникам цих знаків зодіаку треба бути пильними.

Рак

Уродженці цього знаку зодіаку дуже творчі, вони мислять нестандартно та вигадують оригінальні ідеї. Проте їхня чутливість у 2023 році зіграє з ними поганий жарт — одна несподівана подія виб'є їх з колії та спричинить «чорну смугу». Раки страждатимуть від емоційних гойдалок і припустяться помилки, яка коштуватиме їм посади. Уродженцям знаку потрібно стійко прийняти це рішення і винести урок на майбутнє.

Стрілець

Стрільці — активні особистості, яким під силу справлятися з безліччю завдань одночасно. Вони люблять керувати процесом, але терпіти не можуть рутини та паперових справ. Це може спричинити серйозні проблеми. Ймовірно, уродженці знака припустяться помилки при оформленні договору, яка спричинить вкрай неприємні наслідки. Стрільці можуть втратити велику суму грошей і потрапити до немилості керівництва.

Риби

Риби — дуже чуйні натури, які співпереживають усім довкола. Це робить їх уразливим перед труднощами у повсякденному житті, будь-яка дрібниця може сприйматися як трагедія. І 2023 буде саме таким: з безліччю проблем, які зваляться на Риб, як сніг на голову. Уродженці знаку зрозуміють, що їм не під силу справлятися з робочими завданнями, це лише погіршить ситуацію. Вони провалять важливий проект і втратять як премії, так і перспективи кар'єрного зростання.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи розповіли, у яких знаків зодіаку почалася біла смуга у січні 2023 року.

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