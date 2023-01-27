«Чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті», — Зеленський

У п'ятницю, 27 січня, в Україні вшановують пам'ять жертв Голокосту.

«Ми знаємо і пам’ятаємо, що байдужість убиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити», — сказав в цей день президент України Володимир Зеленський та додав: «Сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову — ненависті; ніколи знову — байдужості. Чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті».

Нагадаємо, що професор Єльського університету, історик та філософ Тімоті Снайдер у промові про витоки та докази геноциду, зазначав, що у діях рф в Україні є надзвичайно чіткий доказ цього ганебного явища.

Фото ОП

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