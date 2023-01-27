39.92 / 40.59 42.70 / 43.71
Київ: -3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

«Чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті», — Зеленський

11:14 27 січня 2023
Зеленський

У п'ятницю, 27 січня, в Україні вшановують пам'ять жертв Голокосту.

«Ми знаємо і пам’ятаємо, що байдужість убиває разом з ненавистю. Байдужість і ненависть завжди тільки вдвох здатні творити зло. Тому так важливо, щоб кожен, хто цінує життя, проявляв рішучість, коли треба рятувати тих, кого ненависть прагне знищити», — сказав в цей день президент України Володимир Зеленський та додав: «Сьогодні ми повторюємо ще вагоміше, ніж раніше: ніколи знову — ненависті; ніколи знову — байдужості. Чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті».

Нагадаємо, що професор Єльського університету, історик та філософ Тімоті Снайдер у промові про витоки та докази геноциду, зазначав, що у діях рф в Україні є надзвичайно чіткий доказ цього ганебного явища.

Фото ОП

17

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Павло Зібров

Зібров відповів на заяви зрадниці Повалій про «нацизм» в Україні та «путіна-рятівника»

Лорак

Ані Лорак «нанесла удар» по росіянах: розповіла правду про війну

Гордон

«Я пережив клінічну смерть. У мене 2 кулі в легені»: жертва одіозного Поворознюка фермер Ткач дав інтерв'ю Гордону

Злата Огневич

«Знімати!»: Злата Огнєвич назвала майбутнього Холостяка

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту