Українка Анастасія Меркушина вперше стала чемпіонкою Європи з біатлону

28-річна біатлоністка Анастасія Меркушина, яка на початку повномасштабного вторгнення вирушила захищати країну з автоматом у руках, принесла Україні перше «золото» на чемпіонаті Європи, що проходить у швейцарському Ленцерхайді.

У жіночій спринтерській гонці на 7,5 км наша співвітчизниця показала відмінну швидкість та з «чистою» стрільбою тріумфувала в гонці, випередивши шведку Тільду Йоханссон на 0,5 секунди та німкеню Ванессу Хінц на 1,8 секунди. Це «золото» на чемпіонаті Європи стало першим у кар'єрі уродженки Тернопільської області — раніше в її активі були «срібло» та три «бронзи».

Ця медаль стала третьою на нинішній європейській першості для українських біатлоністів. Раніше «срібло» в індивідуальній гонці у жінок виборола Юлія Джима, а Антон Дудченко завоював нагороду аналогічної гідності в індивідуальній гонці у чоловіків. До речі, її переможець, норвежець Ендре Стрьомсгейм підтримав нашу країну, опублікувавши на своїй сторінці в Instagram спільне фото з Дудченком та підписом: «Слава Україні!«

Додамо, що Анастасія підтримала «золотий» почин молодшої сестри Олександри, яка кількома днями раніше виграла жіночий спринт у рамках Європейського юнацького олімпійського фестивалю, що проходить в італійському місті Форне-Аволтре.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон Європи з біатлону Андрій Дериземля відмовився від броні та пішов служити в українську армію.

Фото IBU

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