Найкращі з професіоналів очолять ударні роти: в Україні створюють унікальні підрозділи, яких немає в арміях світу

На початку широкомасштабної російської агресії велику роль на полі бою відіграли беспілотники, зокрема, «Байрактари». Наші військові зараз активно використовують і дрони-розвідники, і ударні БПЛА.

А наразі у ЗСУ формуються перші у світі ударні роти БПЛА, рішення про створення яких ухвалив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, повдомляє Міноборони.

Зазначається, що спільно з Міноборони, Генштабом, ЗСУ та Держспецзв’язком у межах проєкту «Армія дронів» створено Координаційний штаб для повноцінної реалізації проєкту.

Фото зі сторінки МОУ

«Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках. Головний партнер з навчання ударних рот військова школа „Боривітер“. Технології — це наша перевага у боротьбі з ворогом, тому ми докладаємо зусиль для нарощення потенціалу з використання та застосування БПЛА», — додали у МОУ.

Нагадаємо, що не лише українці долучалися до збору грошей на «народні «Байрактари», а й мешканці інших країн, зокрема, Польщі та Литви.

Фото зі сторінки Міноборони у соцмережах

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