39.95 / 40.58 42.72 / 43.71
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Найкращі з професіоналів очолять ударні роти: в Україні створюють унікальні підрозділи, яких немає в арміях світу

18:48 27 січня 2023
Боєць ЗСУ та безпілотник

На початку широкомасштабної російської агресії велику роль на полі бою відіграли беспілотники, зокрема, «Байрактари». Наші військові зараз активно використовують і дрони-розвідники, і ударні БПЛА.

А наразі у ЗСУ формуються перші у світі ударні роти БПЛА, рішення про створення яких ухвалив головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний, повдомляє Міноборони.

Зазначається, що спільно з Міноборони, Генштабом, ЗСУ та Держспецзв’язком у межах проєкту «Армія дронів» створено Координаційний штаб для повноцінної реалізації проєкту.

Фото зі сторінки МОУ

«Вже відібрано найпрофесійніших військовослужбовців, які очолять ударні роти. Кожна з них отримає дрони та боєприпаси, Starlink та інше необхідне обладнання, щоб долати ворога у гарячих точках. Головний партнер з навчання ударних рот військова школа „Боривітер“. Технології — це наша перевага у боротьбі з ворогом, тому ми докладаємо зусиль для нарощення потенціалу з використання та застосування БПЛА», — додали у МОУ.

Нагадаємо, що не лише українці долучалися до збору грошей на «народні «Байрактари», а й мешканці інших країн, зокрема, Польщі та Литви.

Фото зі сторінки Міноборони у соцмережах

231

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лорак

Ані Лорак «нанесла удар» по росіянах: розповіла правду про війну

Астрологія

Щасливчики лютого: астрологи назвали три знаки зодіаку, яким останній місяць зими принесе успіх

Газовий лічильник

Частини українців безкоштовно замінять лічильники газу: що для цього потрібно зробити

Лемехані Натан Ньїренда

Відправили кілька кісток: родина вбитого замбійця-вагнерівця не впевнена, що останки з росії належать йому

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту