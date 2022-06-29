«Вирішили не відставати від литовців»: у Польщі теж збирають на «Байрактар» для України

Польща не лише стала лідеркою за кількістю прийнятих біженців з України, а й взялась ще більше допомагати нашій країні зброєю. Днями на сайті zrzutka. pl організували збір коштів на купівлю «Байрактара» для армії України. Загалом треба назбирати 4,5 млн злотих.

Організатором благодійної ініціативи став польський журналіст, літературознавець та соціолог Славомір Сєраковські.

«Кошти литовці зібрали швидко, і компанія, яка виробляє Bayraktars, вирішила передати один Україні, а зібрані гроші використати для допомоги населенню, — написав він у публікації для збору коштів. — Пізніше те саме сталося з наступними трьома! Нам пора. Байрактари винятково ефективні у цій війні, і саме завдяки їм українцям вдалося захистити Київ. Але в українців закінчується час. Не будемо пасивно спостерігати, як вбивають українських дітей і руйнують ще одне місто. Давайте візьмемо участь у цій боротьбі».

За першу добу поляки зібрали 29 тисяч злотих. Збір ще триватиме протягом 30 днів.

Нагадаємо, що нещодавно відомий телеведучий, громадський діяч та волонтер Сергій Притула оголосив збір і зібрав гроші на три ударні безпілотники «Байрактар» для наших захисників.

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