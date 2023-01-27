В Україні, де пенсії призначають, у тому числі, й людям, які знаходяться на окупованих територіях, засуджених за злочини проти національної безпеки України, а також тих, хто переховуються від органів слідства та суду, пропонують позбавити пенсійних виплат.

Як повідомляє «РБК-Україна», такий проект розробило та оприлюднило для обговорення Міністерство соціальної політики.

Документ, зокрема, пропонує припиняти виплати особам, яких засуджено до обмеження чи позбавлення волі за вчинення таких кримінальних правопорушень:

за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (стаття 109 Кримінального кодексу України);

за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (стаття 110);

за державну зраду (стаття 111);

за колабораційну діяльність (частини третя — восьма статті 111−1).

Аналогічно пропонують вчинити й у відношенні до осіб, які є підозрюваними, обвинуваченими (підсудними) у вчиненні кримінального правопорушення проти національної безпеки України, місцезнаходження яких невідоме або які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України чи за межами України та (або) оголошені в розшук.

Виплати можуть поновити після відбування покарання, але на загальних підставах відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Пенсії за особливі заслуги та довічне грошове утримання судді у відставці у таких випадках не виплачуватимуться.

Раніше у Мінсоцполітики, розповідаючи про пенсійну реформу, зазначали, що накопичувальні пенсії можна буде передавати у спадок.

Фото Pixabay

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