39.49 / 40.18 41.27 / 42.29
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Одній із груп пенсіонерів спростять отримання виплат: хто може розраховувати на покращення

9:40 15 грудня 2022
Одній з груп пенсіонерів спростять отримання виплат: хто може розраховувати на послаблення

В Україні ухвалили закон, згідно з яким людям, які мешкають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, призначатимуть пенсії з дня досягнення ними пенсійного віку, незалежно від дати звернення за пенсією.

Нардепи ухвалили за основу законопроєкт № 8198, який дозволить забезпечити соціальну захищеність українців, заявила народна депутатка Марія Мезенцева.

«Ми розуміємо, як багато людей на тих територіях не можуть звернутися до органів Пенсійного фонду, адже ті тимчасово не можуть виконувати свої повноваження, а через вебпортал електронних послуг ПФУ подати заяву немає можливості через відсутність інтернет-зв'язку та мобільного зв'язку», — заявила нардепка.

Іншими словами, пенсія за віком та за інвалідністю таким людям призначатиметься автоматично з дня, що слідує за їхнім днем народження, у який вони досягли пенсійного віку.

Раніше ми повідомляли, кому у 2023 році перерахують розмір пенсії, а також, як зміняться вимоги до страхового стажу.

181

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Калькулятор

ПФУ запідозрили у «недоплаті» пенсій: як самому підрахувати суму виплат

Микола Басков

Тепер тільки на милицях: лікарі винесли вирок путіністу Баскову

На Київщині ввели екстрені відключення світла: що відомо

На Київщині запровадили екстрені відключення світла: що відомо

Туалет запахтить без освіжувача: киньте в бачок унітазу цей засіб, і результат вас просто вразить (відео)

Туалет запахтить без освіжувача: киньте в бачок унітазу цей засіб, і результат вас просто вразить (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту