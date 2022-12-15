Одній із груп пенсіонерів спростять отримання виплат: хто може розраховувати на покращення

В Україні ухвалили закон, згідно з яким людям, які мешкають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, призначатимуть пенсії з дня досягнення ними пенсійного віку, незалежно від дати звернення за пенсією.



Нардепи ухвалили за основу законопроєкт № 8198, який дозволить забезпечити соціальну захищеність українців, заявила народна депутатка Марія Мезенцева.



«Ми розуміємо, як багато людей на тих територіях не можуть звернутися до органів Пенсійного фонду, адже ті тимчасово не можуть виконувати свої повноваження, а через вебпортал електронних послуг ПФУ подати заяву немає можливості через відсутність інтернет-зв'язку та мобільного зв'язку», — заявила нардепка.



Іншими словами, пенсія за віком та за інвалідністю таким людям призначатиметься автоматично з дня, що слідує за їхнім днем народження, у який вони досягли пенсійного віку.



Раніше ми повідомляли, кому у 2023 році перерахують розмір пенсії, а також, як зміняться вимоги до страхового стажу.

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