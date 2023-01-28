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Листи з бомбами: іспанський суд звинуватив у тероризмі 74-річного чоловіка

2:16 28 січня 2023
Поліція охороняє обвинуваченого у тероризмі

У п'ятницю, 27 січня, Національний суд у Мадриді звинуватив 74-річного іспанця в тероризмі за обтяжливих обставин за розсилку листів з бомбами. Підозрюваного затримали двома днями раніше у місті Міранда-де-Ебро. Під час обшуку в його будинку поліція знайшла безпілотний літальний апарат та електронні пристрої, які могли бути використані для скидання вибухівки.

Нагадаємо, наприкінці листопада та на початку грудня в Іспанії виявили шість листів з бомбами. Перший вибухнув в посольстві України в Мадриді. При цьому одна людина була поранена. Потім такі ж листи прийшли до посольства США в Іспанії, прем'єр-міністра країни Педро Санчеса, міністра оборони Маргаріти Роблес, супутникового центру авіабази в Торрехон-де-Ардос, виробника озброєння Instalaza, чия продукція надходить в Україну.

Слідчий суддя у своєму звіті зазначив, що він не має доказів належності обвинуваченого до будь-якої терористичної групи. Проте все говорить про те, що бомби виготовила і розіслала людина, яка має зв'язки з росією. Метою його злочинних дій був напад на прихильників України.

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