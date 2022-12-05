«Поставки бомб в Іспанії»: стало відомо, звідки їх відправили

Посилки з вибухівкою, які нещодавно були відправлені в іспанські політичні та економічні установи, були відправлені з Вальядоліда на півночі Іспанії, повідомляє Reuters з посиланням на джерела, близькі до слідства. За даними видання, поки що не вдалося встановити особу відправника шести посилок.

Раніше газета La Razon повідомила, що поставки були пов'язані з поїздкою іспанських експертів в Україну для розслідування військових злочинів, скоєних там російськими військами. За даними ЗМІ, висновки слідства поки що свідчать про те, що за поставками, ймовірно, стоїть одна особа, яка «діяла самостійно». Так званий «вовк-одинак», ймовірно, не пов'язаний з жодною злочинною організацією. Водночас, додають, що ця людина є висококваліфікованою.

Перша партія була відправлена до офісу Прем'єр-міністра Іспанії 24 листопада. У середу, 30 листопада, аналогічне відправлення було надіслано до посольства України в Мадриді, де під час розкриття конверта один з працівників поштового відділення отримав легкі тілесні ушкодження. У наступні години вибухонебезпечні вантажі надійшли до збройової компанії в Сарагосі, міністерства оборони Іспанії, посольства США в Мадриді і військової бази в Торрехон-де-Ардос поблизу Мадрида.

Нагадаємо, що підозрілі відправлення були також надіслані на адресу українських дипломатичних представництв у низці інших країн Європи. Однак це були не бомби, а пакунки з кров'ю та очима тварин.

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