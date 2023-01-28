Не буває нейтральності, коли триває війна: Зеленський оголосив «марафон чесності»

Президент Володимир Зеленський заявив про початок «марафону чесності», який буде спрямований на те, щоб очистити керівництво міжнародних олімпійських структур від лицемірства та будь-яких спроб витягнути у світовий спорт представників держави-терориста.

Своє рішення він оголосив у зверненні за результатами 338-го дня війни.

«Не можна не розчаруватися заявами чинного голови Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Я неодноразово з ним говорив. І так і не почув, як він збирається захищати спорт від пропаганди війни, якщо поверне російських спортсменів у міжнародні змагання. Не буває нейтральності, коли продовжується така війна. І ми знаємо, як часто тиранії намагаються використовувати спорт заради своїх ідеологічних інтересів. Очевидно, що будь-який нейтральний прапор російських спортсменів заплямований кров'ю», — упевнений глава держави.

За його словами, українські спортсмени змушені захищати життя своїх близьких та свободу нашого народу від російської агресії. Російські удари забрали життя сотень українців та українок, які могли збагатити світовий спорт своїм талантом.

«Росія має зупинити агресію та терор, і тільки після цього можна буде говорити про російську участь у контексті олімпійського руху. Олімпійські принципи та війна — фундаментально протилежні один одному», — упевнений український лідер.

Ситуація на фронті, і зокрема на Донбасі — під Бахмутом та Вугледаром, залишається дуже гострою. Окупанти не просто штурмують наші позиції — вони свідомо та методично знищують ці міста та села навколо них. Артилерія, авіація, ракети.

«Російська армія не має дефіциту засобів знищення. І зупинити її можна лише силою… І, до речі, запрошую пана Баха до Бахмута. Щоб він побачив на власні очі, що нейтральності не існує», — сказав президент Зеленський.

Нагадаємо, у п'ятницю, 27 січня, в Україні згадували жертв Голокосту. Президент Зеленський, говорячи про трагедію, яку пережив єврейський народ, зазначив, що чим більше народів світу подолають байдужість, тим менше простору у світі залишиться для ненависті.

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