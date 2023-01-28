«Отримав від мене кайф»: Памела Андерсон про зустріч із диктатором путіним

Ексзірка журналу Playboy та актриса Памела Андерсон, яка рік тому влаштувала шлюборозлучний скандал зі своїм шостим чоловіком, дала інтерв'ю виданню Variety, в якому згадала про зустріч із російським президентом путіним. Памела — багаторічна активістка PETA (організація «Люди за етичне ставлення до тварин») і вегетаріанка, вона врятувала 50 котів і 30 собак після розливу нафти на платформі Deepwater Horizon у 2010 році. Її зоозахисна робота поставила її в один ряд з деякими впливовими людьми, в тому числі високопоставленими російськими політиками. Вона лобіювала через них заборону на імпорт продукції з тюленів.

«Я була у кремлі, сиділа за столом, і всі були там. І я шаруділа своїми паперами з фотографіями дельфінів і білух, які отримують переохолодження, і благала через стіл цих людей, які насправді робили речі в реальному часі, — розповідає вона. — путін був у кімнаті лише один раз, але він чув про все. Я отримувала повідомлення від інших людей, що він був задоволений тим, що я була там — він ніби отримав від мене кайф».

Після чого, зауважує журналіст, що брав інтерв'ю, актриса замовчала, бо добре усвідомлювала, що обговорення всього, що пов'язано з росією, стало третьою залізною завісою.

«Я не знаю, що зараз правильно сказати, — каже вона, — тому що це жахливо. Я голосувала за Байдена у 2020 році. Моя політика проста: просто продовжуйте підтримувати людей».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у скандал вляпалися колишня перша ракетка світу серб Новак Джокович та його батько Срджан, який фотографувався з портретом путіна та рашистською символікою.

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