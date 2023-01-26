Фотографувався з портретом путіна та рашистською символікою: батько Джоковича оскандалився на Australian Open (відео)

Незважаючи на офіційну заборону використання прапорів росії та білорусі на Australian Open (при цьому спортсмени країн-агресорів продовжують безперешкодно виступати на турнірі «Великого шолома»), уболівальники продовжують регулярно порушувати це рішення та провокувати оточуючих.

У скандал вляпалися колишня перша ракетка світу серб Новак Джокович та його батько Срджан. Зокрема, Джокович-старший фотографувався з росіянами, одягненими в одяг із Z-символікою та прапорами з портретом путіна, а наостанок ще й вигукнув: «Хай живуть росіяни!». Щодо тенісиста, то після перемоги над Андрієм Рубльовим у чвертьфіналі турніру він нібито ненавмисно розписався на підсунутій одним із фанатів футболці з літерою Z.

На цей інцидент, у результаті якого поліцією Мельбурна було заарештовано чотирьох чоловіків-провокаторів, відреагували організатори Australian Open. «Гравці та їхні команди були ще раз поінформовані про політику турніру щодо прапорів та символів, а також про те, щоб уникнути будь-якої ситуації, яка може її порушити. Ми продовжуємо тісно співпрацювати з органами безпеки турніру та правоохоронними органами, щоб подібний інцидент не повторився», — йдеться в офіційній заяві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що птах нагадив на олімпійського чемпіона під час матчу Australian Open, але перемогу це йому не принесло.

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