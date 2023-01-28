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Україна

Літак, гвинтокрил, 6 дронів та 800 окупантів: в Генштабі назвали втрати ворога за добу

9:26 28 січня 2023
Ворожий танк

За минулу добу, 27 счня, в боях за Україну було ліквідовано ще 800 окупантів, а загальна цифра втрат ворога досягла 125 510 «голів». Такі дані оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони України також записали на свій рахунок 7 танків ворога, 8 артилерійських систем і одну — систему ракетного вогню, літак, гелікоптер та 6 тактичних БПЛА.

Українці традиційно із вдячністю зустріли звіт Сил оборони, зазначивши зокрема, що чим більшою буде цифра «утилізованих» ворогів, тим чистішим буде українське повітря.

Нагадаємо, раніше у розвідці розповіли про головну проблему окупантів, через яку вони зазнають величезних втрат. Як виявилося, у них виник величезний дефіцит командирів на рівні взводу чи роти.

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