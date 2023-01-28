Мінус Су-25, вертоліт Мі-8, два БпЛА «Суперкам» та два пункти управління загарбників, — Генштаб підвів підсумки доби

Протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 8 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника та удар по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Окрім того, наші воїни знищили літак Су-25, вертоліт Мі-8 та 2 БпЛА типу «Суперкам».

Підрозділи ж ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили два пункти управління, дві позиції ППО противника та п'ть районів зосередження його живої сили. Такі дані оприлюднили у Генеральному штабі ЗСУ.

Натомість російські окупанти завдали 10 ракетних ударів (один з них — по цивільній інфраструктурі Запоріжжя) і 26 — авіаційних, та здійснили 81 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних обєктах у місті Очакові. Серед містян є поранені та загиблі.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та десяти — на Донеччині, включаючи незламний Бахмут.

На півдні України від ворожих обстрілів постраждали понад 30 населених пунктів Запорізької області та 10 — Херсонської (включаючи сам обласний центр).

Нагадаємо, ворог почав вербувати до лав ПВК «Вагнера» ув’язнених громадян України, яких було примусово вивезено до російських місць позбавлення волі, при цьому найбільш активно закликають до участі у війні проти України людей, які відбувають покарання за тяжкі кримінальні злочини.

Фото t. me/V_Zelenskiy_official/

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