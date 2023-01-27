Наступають без командирів і гинуть сотнями: у розвідці розповіли про проблему окупантів, через яку вони зазнають величезних втрат

Українські військові неодноразово наголошували, що в рф не рахуються з численими втратами своїх військових та поводяться з ними як із «гарматним м'ясом». На сьогоднішній день, за офіційними даними Генштабу ЗСУ, ліквідовано вже понад 12 700 рашистів.

За словами представника ГУР МО України Андрія Черняка, рф має серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти, у передових підрозділах окупантів не вистачає приблизно 40 відсотків молодших командирів, пише «РБК-Україна». Нестача спостерігається, зокрема, у ворожих підрозділах, що воюють в Донецькій та Луганській областях.

«рф продовжуватиме наступальні дії, тому що вона не досягла своєї основної мети — повної окупації Донецької та Луганської областей. І саме в підрозділах, які там знаходяться ми спостерігаємо, що окупанти мають серйозні проблеми з командирами на рівні взводу чи роти. Ті, що стоять на першій лінії, не хочуть воювати, йти в наступ, багато хто хоче себе покалічити, щоби повернутися на територію росії і вже не воювати. Більшість не планує продовжувати контракт, але їх ніхто не питає», — зазначив він.

Таким чином, мобілізованих відправляють на штурмові дії без командування та належної взаємодії між групами. Андрій Черняк наголосив, що ворог може мати якісь незначні тактичні успіхи, але гине сотнями, а на місце вбитих направляють нове «гарматне м'ясо».

«Ми вже бачили і продовжуємо спостерігати часту заміну генералів та командувачів різного рівня, яким так і не вдалося виконати поставлені завдання. Мабуть, це їхній останній шанс виправити ситуацію і хоча б частково досягти цілей. Тому, за нашими оцінками, кадрові проблеми з командним складом росіян з кожним днем будуть тільки збільшуватися», — підсумував представник ГУР МО.

Нагадаємо, що раніше американський генерал Марк Міллі заявляв, що армія рф зазнала «величезної кількості втрат», і що їхня кількість «значно перевищує цифру 100 000».

Тим часом у тимчасово окупованому Криму з початку 2023 року розпочали збільшувати території кладовищ. Так, зокрема, відбувається біля природної пам’ятки — гори Крокодил.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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