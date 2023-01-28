Де і коли дивитись онлайн Далакян — Хіменес: розклад трансляцій та прогноз на бій українця за пояс чемпіона світу (відео)

У суботу, 28 січня, на OVO Arena Wembley у Лондоні непереможний український боксер Артем Далакян (21 перемога, 15 з них — нокаутом), який жорстко нокаутував панамця Луїса Консепсьона, проведе шостий захист титулу чемпіона світу з боксу за версію WBA в найлегшій вазі з претендентом на титул, бронзовим призером чемпіонату світу серед любителів 30-річним Давидом Хіменесом (12 перемог, 9 з них — нокаутом) з Коста-Рики.

Поєдинок 35-річного боксера з Дніпра пройде в андеркарді чемпіонського поєдинку за пояси IBF, WBC і WBO у напівважкій вазі між росіянином з канадським паспортом Артуром Бетербієвим та британцем Ентоні Ярдом.

Напередодні бою українець та костариканець провели традиційну церемонію зважування. На ній боксери показали майже однакову вагу: Далакян важить 50,6 кг, Хіменес — 50,4 кг.

#BeterbievYarde | Tomorrow | Live on BT Sport 1 pic.twitter.com/Vuf5LRcpgm — Queensberry Promotions (@Queensberry) January 27, 2023

Зазначимо, що опонент українця у 2022 році провів три переможні поєдинки, по черзі здолавши нікарагуанців Дарвіна Мартінеса (технічним нокаутом) та Даніеля Мендосу (технічним нокаутом), а також американця Рікардо Сандовала (рішенням суддів).

Букмекери у майбутній дуелі бачать фаворитом чинного чемпіона світу. Наприклад, контора «Париматч» ставки на перемогу Далакяна приймає з коефіцієнтом 1,53, на нічию — 15,00, на успіх Хіменеса — 2,37.

У прямій трансляції бій Далакян — Хіменес на території України покажуть (початок — о 21:30) телеканал Xsport та YouTube-канал «Футбол 2.0» .

Бокс. Бій за титул чемпіона світу за версією WBA у найлегшій вазі

28 січня (субота)

Артем Далакян — Давид Хіменес 21:30 XSport, YouTube-канал «Футбол 2.0»

Нагадаємо, що Артем Далакян став чемпіоном світу ще 2018 року, коли переміг американця Браяна Вілорію. Після цього українець п'ять разів (усі — в Києві) успішно захищав свій титул.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний український суперважковаговик Віктор Вихрист проведе наступний бій у США проти кубинця Леньє Перо.

Фото Twitter Queensberry Promotions

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