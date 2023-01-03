Прийматимуть на роботу тепер лише з військовим квитком: в Україні запроваджено новий порядок військового обліку

В Україні, де триває загальна мобілізація Кабмін затвердив новий порядок військового обліку. Відповідну постанову № 1487 «Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів» було прийнято 30 грудня 2022 року.

Так, тепер звіряння даних на призовників може проводитись шляхом обходу дворів, який санкціонує місцева влада (мер, сільський чи селищний голова). Подавати відомості про себе для військкомату також можна буде через «Дію» при декларації місця проживання (порядок та механізм має розробити Міноборони).

Також у постанові прописано взаємодію між Єдиним державним реєстром військовозобов'язаних та іншими державними базами даних. Тобто свіжі дані про призовника автоматично надходитимуть до військових.

Приймати на роботу або навчання військовозобов'язаного зможуть лише після пред'явлення ним актуального військового квитка (у тому числі через «Дію») або постановки на військовий облік. Жінки-лікарі чи фармацевти, які не перебували на військовому обліку до затвердження цього Порядку, можуть працевлаштовуватися як невійськові до кінця 2026 року.

На керівників підприємств поклали обов'язок сповіщати працівників про призов та доводити наказ про це їм під підпис. Також керівники підприємств, установ, органів влади та організацій тепер повинні будуть вручати повістки щодо явки до військкомату.

Також тепер дипломатичні відомства вестимуть військовий облік серед українців, які перебувають за кордоном і «сприятимуть» їхньому поверненню в Україну під час мобілізації, у воєнний час та особливий період. Усі центри зайнятості будуть подавати інформацію про безробітних військовозобов'язаних.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, чи законне вручення повісток на вулицях та блокпостах.

714

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram