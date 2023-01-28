«Великий прорив»: відомий політтехнолог розповів, як танки допоможуть Україні у війні

Передача союзниками сучасних танків Україні свідчить про серйозність намірів ЗСУ розпочати контрнаступ. Таку думку висловив політтехнолог Михайло Шейтельман на своєму YouTube каналі.

«Звичайно, отримання таких західних серйозних танків третього покоління — це великий прорив для української армії, і, можливо, це допоможе нам зробити прорив російської лінії фронту», — заявив Шейтельман.

Політтехнолог переконаний, що танки — це озброєння для прориву, контрнаступу. Якщо Україні постачають їх, то незабаром ЗСУ готують наступ. Водночас Шейтельман звернув увагу на той факт, що США ще раз говорять про весняний наступ, але приховують, де саме буде прорив та де будуть використані танки.

Крім того, постачання танків означає, що країни ЄС прийшли на допомогу Україні.

«Дякую політикам і громадянам тих країн, від яких залежало це рішення, які допомагають Україні в її боротьбі проти російського агресора», — сказав Шейтельман.

Нагадаємо, колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що ЗСУ краще розпочати наступ на півдні. На його думку, насамперед українські військові мають перекрити шляхи росіян до окупованого Криму через Маріуполь та Мелітополь.

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