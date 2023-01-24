Шольця дотиснули: Україна отримає не лише німецькі танки Leopard-2, а й американські Abrams

У вівторок, 24 січня, німецький журнал Der Spiegel повідомив, що канцлер ФРН Олаф Шольц ухвалив рішення надіслати Україні важкі бойові танки Leopard-2. Крім того, він дозволить це зробити і іншим країнам, зокрема Польщі.

Видання стверджує, що ЗСУ отримають щонайменше одну роту Leopard-2 A6. Це 14 танків. Стільки ж танків мала намір передати нашій країні Польща. Союзники із країн Скандинавії оголосять про кількість німецьких Leopard-2 для ЗСУ з дня на день.

Інформацію Der Spiegel незабаром підтвердило агентство Reuters.

А ще згодом стало відомо, що Вашингтон прийняв рішення дати Україні свої танки Abrams. Про це повідомляє агентство AP.

Деталі щодо американських танків ще опрацьовуються. Швидше за все, для їх закупівлі та постачання Києву буде залучений закон про лендліз, ухвалений у США минулого року.

Як стверджує AP, офіційно про ухвалені рішення Берлін і Вашингтон оголосять у середу, 25 січня, одночасно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що міністр закордонних справ Німеччини Аналена Бербок заявила про готовність Берліна дозволити іншим країнам постачати німецькі танки Україні.

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