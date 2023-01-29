У ніч на неділю, 29 січня, на Arena Wembley у Лондоні відбувся бій між чемпіоном WBC, IBF та WBO у напівважкій вазі росіянином з канадським паспортом Артуром Бетербієвим (19 перемог, всі — нокаутом) та обов'язковим претендентом на титул WBO британцем Ентоні Ярдом (23 перемоги, 22 з них — нокаутом, 3 поразки).

На захоплення публіки, суперники видали над'яскраве видовище, раз у раз потрясаючи один одного потужними ударами (це був перший бій Бетербієва у Великій Британії відтоді, як він програв українцю Олександру Усику у чвертьфіналі важкої ваги на Олімпійських іграх у Лондоні-2012). Ярд гідно протистояв чемпіону, залишивши на обличчі уродженця Дагестану «пам'ятні мітки». Але у 8-му раунді Бетербієву все ж вдалося відправити британця в нокдаун. Вражений Ярд зміг продовжити поєдинок, але незабаром його кут, від гріха подалі, викинув білий рушник, зафіксувавши 19-у перемогу Бетербієва у профікар'єрі.

Таким чином, росіянин, котрий втік до Канади, захистив титули чемпіона світу за версіями WBC (четвертий захист), IBF (сьомий захист) і WBO (перший захист) і тепер до звання абсолютного чемпіона світу йому не вистачає лише пояса WBA, яким володіє боксер з країни-агресора Дмитро Бівол.

До речі, про напруженість бою в Лондоні свідчить той факт, що на момент зупинки дуелі Ярд вигравав двобій роздільним рішенням суддів — 68:65, 66:67, 67:66.

Відеоогляд бою Бетербієв — Ярд

Статистика ударів від компанії CompuBox показала перевагу Бетербієва і за джебами, і за силовими ударами, проте варто відзначити високий відсоток (38%) влучень Ярда силовими ударами.

«Чесно кажучи, ми були готові до того, що Ярд завдаватиме таких ударів, тому я завжди повертав йому пропущені удари. Ми знали і чекали на ці удари, — заявив 38-річний Артур Бетербієв після перемоги. — Всі боксери в цій вазі можуть сильно вдарити, і Ентоні теж. Йому 31 рік, він молодий, я розпочав професіональну кар'єру у 28 років. У нього ще достатньо часу, сподіваюся, у майбутньому у нього все складеться добре.

Тепер я просто чекаю на наступний бій. Думаю, що поєдинок проти Бівола — це найцікавіший бій, тобто я хочу бою з Біволом. Зараз можна об'єднати усі чотири пояси".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Артем Далакян у видовищному бою в Лондоні захистив титул чемпіона світу.

Фото Twitter Boxing on BT Sport

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