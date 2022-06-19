У ніч на неділю, 19 червня, на знаменитій арені Madison Square Garden Theater у Нью-Йорку (США) відбувся боксерський поєдинок за три чемпіонські пояси у напівважкій вазі між володарем титулів WBC та IBF, уродженцем росії Артуром Бетербієвим (18 перемог, усі — нокаутом), який виступає під прапором Канади і раніше нокаутував Маркуса Брауна з США, та чемпіоном світу за версією WBО американцем Джо Смітом-молодшим (28 перемог, 22 з них — нокаутом, 4 поразки).

Чемпіонська дуель пройшла з повною перевагою 37-річного Бетербієва і не тривала й п'яти хвилин. Вже в першому раунді Артур надіслав 32-річного суперника до нокдауну, а в другому американець побував на настилі рингу ще двічі. У результаті рефері довелося зупинити побиття, зафіксувавши впевнену перемогу Бетербієва нокаутом.

За загальною кількістю ударів значна перевага на боці боксера з Канади — 102 проти 67, а за статистикою точних влучань — 48 проти 11, що становить різницю майже вп'ятеро. Удари по корпусу — п'ять проти двох на користь Артура, за джебами також статистика на користь переможця — 14 проти чотирьох (точні попадання). Не дивно, що Сміта після тяжкої поразки відправили до лікарні на обстеження.

Відразу після бою непереможний Бетербієв (єдиний чемпіон світу, який виграв усі свої поєдинки достроково!), котрий володіє тепер титулами WBC, IBF і WBO, попросив організувати дуель за титул абсолютного чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг) з 31-річним росіянином Дмитром Біволом, який захистив пояс за версією WBA, перемігши одноголосним рішенням суддів мексиканця Сауля Альвареса .

До речі, за роки аматорської та професіональної кар'єри Артур Бетербієв неодноразово перетинався у рингу з українськими боксерами. Зокрема, у фіналі чемпіонату Європи-2006 він переміг Ісмаїла Сіллаха, у чвертьфіналі чемпіонату світу-2011 та Олімпійських ігор-2012 був битий Олександром Усиком, а у 2019-му нокаутував Олександра Гвоздика.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джо Сміт успішно захистив чемпіонський пояс WBO, нокаутувавши свого співвітчизника Стіва Джеффрарда.

Фото Twitter Top Rank Boxing

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