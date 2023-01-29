Астрологи, які раніше назвали три знаки зодіаку, яким останній місяць зими принесе удачу, склали гороскоп на тиждень з 30 січня по 5 лютого 2023 року. На їхню думку, це буде вкрай позитивний та продуктивний тиждень, тому вони наполегливо рекомендують вибирати не перевірений часом шлях до мети, а той, який принесе максимум користі, пише slovofraza.com.

Овен

Овнів трохи сповільнити може згасла мотивація. Всесвіт не залишить Овнів без підтримки надовго, тому варто просто трохи зачекати. Можливі невеликі зміни в настрої та загалом у всіх сферах життя. Навіть ці незначні на перший погляд дрібниці притягнуть за собою лавину змін, які з ймовірністю виявляться позитивними. Овни отримають те, що мріяли. Потрібно просто йти вперед та не боятися проблем. Страхи завжди гальмують розвиток цих людей.

Телець

Тельцям для прискорення наближення щастя потрібно очиститись від накопиченого раніше негативу. Для цього астрологи радять скористатися сильними практиками. Також корисно буде більше відпочивати, проводити час із друзями та родичами. Самота допоможе Тельцям значно зміцнити розумовий процес, але не допоможе відновити енергію після важкого трудового дня. Певні улюблені справи можуть раптово набриднути, але це тимчасово. Від любові до ненависті у хобі та захопленнях далеко не один крок, так що переживати нема про що. Потрібно просто змінити обстановку.

Близнюки

Близнюкам зірки та планети допоможуть покращити пам'ять. Це позитивно позначиться на роботі та бізнесі, а також допоможе Близнюкам у вивченні чогось нового. Для підтримки гарного самопочуття астрологи радять якнайменше перебувати у ворожому середовищі — у неприємних компаніях чи, навпаки, на самоті. Наприклад, можна взагалі взяти невелику відпустку, але це не керівництво до дії, а лише одна з безлічі опцій, так що важливо пробувати, експериментувати і дивитися, що краще, а що гірше. Близнюки обов'язково знайдуть вихід із будь-якої ситуації.

Рак

Ракам потрібно розпочати інтелектуальний розвиток. Велика ймовірність фінансового тріумфу. Немає нічого поганого в тому, щоб послухати мудру пораду старшої людини, яка вже була у схожих ситуаціях. Раків навряд чи захочуть обдурити, але такі люди все одно залишаться в оточенні. Доведеться покладатися на інтуїцію, оцінюючи шанси виявитися ошуканими. Основний лейтмотив тижня — робота, але це не означає, що на сім'ю та кохання часу не залишиться зовсім. Раки самі можуть вирішувати скільки часу присвячувати особистому життю.

Лев

Левам для досягнення своїх цілей та якнайшвидшого вирішення поставлених завдань слід адекватно сприймати все, що відбувається навколо, і не засмучуватися по дрібницях. Нічні світила не залишать Левів напризволяще. Вони допоможуть їм вибратися з будь-яких нетрів у цей сприятливий час, але для цього Левам необхідно навчитися мислити позитивно. У Левів все вийде — гроші підуть до них у кишеню, любовні стосунки зміцняться, а домашня обстановка приноситиме більше приємних емоцій. Народжені під цим Вогненним Знаком люди зможуть стати найкращою версією себе.

Діва

Дівам потрібно поліпшити енергетику свого житла. Наприклад, можна почати зі збирання за правилами фен-шуй, а також викинути зайвий мотлох. Цього тижня підтримувати порядок весь час буде простіше, ніж зазвичай. Поблизу обов'язково знайдуться люди, які готові допомогти в цьому: родичі, або друзі. Можна займатися ремонтом, купівлею житла, переїздом. Найпозитивніший день тижня — неділя, в яку очікується приємний аспект Венери та Марса. Останній день тижня Дівам варто провести в активності. Можна вирушити на прогулянку або піти у спортзал.

Терези

Терезам зірки і планети постараються відкрити майбутнє. Це буде чудовий час для оцінки своїх можливостей та спроб змінити життя — знайти нову роботу, нову людину для стосунків. З високою ймовірністю це допоможе отримати відповіді на питання, що цікавлять. У питаннях роботи варто зберігати неупередженість, так само як і у спілкуванні з близькими. Астрологи радять Терезам залишатися добрими і відкритими, але не давати себе в образу за наявності якоїсь небезпеки.

Скорпіон

Скорпіонам цього тижня можна купувати або отримувати дар домашні рослини і домашніх тварин. Якщо дуже хочеться знайти собі чотирилапого друга, доведеться обирати серцем, а не розумом. У справах, бізнесі та роботі доведеться зайнятися захистом своїх активів. Не виключені нападки з боку недоброзичливців, тому астрологи рекомендують дивитися уважно. Скорпіонам слід забути про слово «хочу». Будь-які життєві рішення варто приймати виважено. Якщо немає необхідності в чомусь, то не варто це купувати.

Стрілець

Стрільцям у період з 30 січня по 5 лютого варто сфокусуватися на собі та своїй красі, здоров'ї. Це чудовий період для покупки нового одягу, для зміни стилю та зачіски. Все це піде на користь тим, хто хоче підвищити свою впевненість, а також набути великої популярності у протилежної статі. Стрільці будуть на висоті, але тільки в тому випадку, якщо подобатимуться самі собі. Настав час створити ідеальну версію себе. Жаліти на це час і кошти не варто.

Козероги

Якщо Козероги раптово відчують відтік життєвих сил, або втому, то потрібно буде знайти в будинку речі, які крадуть енергію, а потім позбутися їх. Це допоможе підвищити витривалість та стати більш ефективними в інтелектуальній роботі. Козероги із сильною аурою зможуть створити щось нове з претензією на унікальність — розробити нову ідею, відкрити бізнес, придумати геніальний план щодо вирішення якогось складного завдання. Їм все буде по плечу, але лише в тому випадку, якщо вони добре почуватимуться внутрішньо і фізично.

Водолій

Якщо останні пару тижнів у Водоліїв відбуваються постійні зміни в житті, а успіх не може визначитися — допомагати їм чи ні. З високою ймовірністю зірки та планети зараз допоможуть стабілізувати обстановку та розібратися у собі. Чого точно варто уникати, так це зневажливого ставлення до оточуючих. Якщо хочеться стати успішнішим і щасливішим, доведеться йти на компроміси з людьми. Це допоможе вийти на новий рівень розвитку.

Риби

Рибам у жодному разі не можна відкладати справи на потім. Цього тижня астрологи радять цим людям якнайшвидше починати займатися актуальними проектами і не лінуватися. Це чудовий час для інтелектуальної роботи, планування, фізичної активності. Впевненість у собі й у другій половинці не похитнеться, якщо не давати можливості сумнівам захоплювати розум. Риби швидше за все зможуть вийти на новий рівень розвитку та досягти нових висот у тих галузях, які вважають головними на даний момент.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи назвали 4 знаки за Східним гороскопом, на які чекає нечуване багатство.

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