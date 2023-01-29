Танків та літаків мало: Німеччині запропонували передати Україні підводний човен

Колишній український посол у Німеччині Андрій Мельник, який раніше закликав Берлін передати Україні винищувачі, запропонував також відправити в Україну один з німецьких підводних човнів.

«Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє один з найкращих у світі підводних човнів класу HDW 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити одну в Україну? Тоді виженемо російський флот із Чорного моря», — написав він у Twitter.

Як писали «ФАКТИ», раніше Андрій Мельник гостро розкритикував уряд Німеччини та закликав канцлера Олафа Шольца переглянути свою «стриманість» у питаннях постачання Україні озброєнь.

Також раніше відомий політтехнолог розповів, як західні танки допоможуть Україні у війні проти російських загарбників.

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