39.91 / 40.58 42.80 / 43.67
Київ: -2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Політика

Танків та літаків мало: Німеччині запропонували передати Україні підводний човен

10:48 29 січня 2023
Підводний човен

Колишній український посол у Німеччині Андрій Мельник, який раніше закликав Берлін передати Україні винищувачі, запропонував також відправити в Україну один з німецьких підводних човнів.

«Німеччина (ThyssenKrupp) виробляє один з найкращих у світі підводних човнів класу HDW 212A. Бундесвер має 6 таких підводних човнів. Чому б не відправити одну в Україну? Тоді виженемо російський флот із Чорного моря», — написав він у Twitter.

Як писали «ФАКТИ», раніше Андрій Мельник гостро розкритикував уряд Німеччини та закликав канцлера Олафа Шольца переглянути свою «стриманість» у питаннях постачання Україні озброєнь.

Також раніше відомий політтехнолог розповів, як західні танки допоможуть Україні у війні проти російських загарбників.

188

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

машини

Українські водії назвали автомобілі, які краще не купувати: позбавте себе проблем

Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

бритва

Бритва знову буде як новенька: як можна легко наточити леза за допомогою фольги (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту