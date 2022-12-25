«Шольц повинен нарешті переглянути свою «стриманість»: Андрій Мельник гостро розкритикував уряд Німеччини

Заступник міністра закордонних справ України, багаторічний посол країни в Берліні Андрій Мельник продовжує вважати, що аргументи німецького уряду проти надання Україні танків та озброєнь не є переконливими. Ситуація в Україні ускладнюється з кожною російською атакою, заявив Мельник в інтерв'ю, опублікованому в п'ятницю на порталі RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Говорячи про передумови візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона, Андрій Мельник наголосив, що саме «американці були і залишаються найважливішим союзником українців у відбитті російської агресії, особливо у військовій сфері».

«Не випадково під час від'їзду президента Зеленського було анонсовано новий пакет допомоги на суму майже $ 2 млрд, в тому числі системи ППО Patriot, в яких нам відмовляє Німеччина — зазначив він. — путін ще довго продовжуватиме свою віроломну війну. Українці сподіваються, що канцлер Шольц та його уряд також наслідуватимуть приклад Америки і беззастережно та масштабно збільшать військову підтримку моєї батьківщини. Маю на увазі також німецькі системи Patriot».

За його словами, «список бажань» щодо Німеччини не змінюється: Україні все ще потрібні танки «Леопард» та бойові машини «Мардер», а також автомобілі «Фукс» та «Візл», також терміново потрібні боєприпаси.

Канцлер Шольц, на його думку, повинен нарешті переглянути свою «стриманість» у питанні надання Україні озброєнь.

«На наш погляд, аргументи німецької сторони, які пояснюють, чому танки не можуть бути поставлені в Україну, зовсім не переконливі, — підкреслив він. — Федеральний уряд повинен зробити все необхідне, щоб допомогти Україні відбити російську атаку і врятувати життя — і зробити це зараз, а не коли-небудь потім. Є багато ознак того, що росія відновить наступ з метою захоплення Києва. Ознаки є, і нам потрібно дуже серйозно до цього готуватися. У путіна ще є великі резерви».

За його оцінкою, є шанс, що наступне Різдво Україна вже зможе святкувати мирно.

«Я щиро бажаю своїм співвітчизникам і Україні, щоб у 2023 році був мир — і справжній мир, а не просто хвилинний перепочинок для путіна чи крихке перемир'я. Необхідно запустити процес, щоб не допустити розв'язання росією нової, не менш жахливої війни. Це стосується не тільки нас, але й наших сусідів в Європі. Я також сподіваюся, що через рік багато українців повернуться з-за кордону і зможуть відсвяткувати нашу перемогу з рідними та близькими», — сказав Андрій Мельник.

Нагадаємо днями канцлер Німеччини Олаф Шольц вчергове зателефонував путіну і попросив диктатора-вбивцю припинити цю війну.

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