Андрій Мельник не мовчить і після відставки з посади посла в Німеччині. Зараз дипломат зробив чергову пропозицію уряду Німеччини підтримати Україну. Заступник міністра закордонних справ України звернувся до канцлера ФРН Олафа Шольца з пропозицією постачати в Україну також винищувачі.

«Бундесвер має 93 багатоцільові бойові літаки Tornado, які незабаром будуть виведені з експлуатації та замінені на F-35, — стверджує Мельник у Twitter. — Ці Tornado старі, але все ще дуже потужні винищувачі. Чому б не поставити їх в Україну?»

Німецький депутат ХДС Родеріх Кізеветтер привітав цю пропозицію у Twitter. Він написав, що Німеччина має надати все, що допоможе Україні перемогти. Це включає всю військову техніку, яка використовуватиметься країнами НАТО. У відповідь на неодноразові побоювання, що Німеччина стане активною стороною війни, Кізеветтер писав: «Навіть з цією поставкою Німеччина не стане стороною війни».

Однак вплив бойової авіації в нинішній ситуації викликає суперечки серед військових експертів. Численні аеропорти та військові бази були пошкоджені або навіть знищені, а літаки та гелікоптери з обох сторін уникають лінії фронту, побоюючись бути збитими. Також незрозуміло, чи є в Україні достатньо підготовлені пілоти і чи є запасні частини в достатній кількості, пишуть німецькі ЗМІ.

Дебати про постачання важкого озброєння тривають місяцями. Україна, а також міжнародні партнери неодноразово критикували Німеччину за її коливання. Андрій Мельник був особливо сміливим у своїй ролі посла України в Німеччині і завжди різко критикував стриманість частини німецькіх політиків.

Нагадаємо, що Греція та Німеччина обговорили передачу Україні БМП Marder.

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