В Україні затвердили повістки нового зразка: у чому їхня відмінність

В Україні під час мобілізації, що триває, затвердили новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Всім військовозобов'язаним почали видавати повістки нового зразка.

Про це повідомив начальник Тернопільського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Ігор Гусєв у сюжеті «Тернопіль 1».



За його словами, побільшало документів, які необхідно принести призовнику до центру комплектування для уточнення своїх даних. Окрім паспорта, військового квитка та приписного свідоцтва потрібен ще ідентифікаційний номер.

На повістці є посилання на норму закону про відповідальність, якщо людина не з'явиться до центру комплектування без поважної причини. Зміна полягає у словах «без поважної причини».

«У минулому формулюванні було чітко зазначено, що якщо людина не прийде, то підлягатиме адміністративному покаранню. Це юридично неправильно, тому що є різні обставини. Бувають певні причини, у тому числі й прописані законодавством, за яких людина може не прибути до територіального центру», — пояснив Гусєв.

У повістці також змінено назву, куди необхідно прибути: замість слова «військкомат» використовується нова назва «територіальний центр комплектування та соціальної підтримки».

В іншому повістки залишилися без змін.

Раніше ми писали про те, чи роботодавець має право вимагати документи про військовий облік у своїх працівників.

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