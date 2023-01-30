Український чемпіон Європи продовжить кар'єру у клубі Девіда Бекхема

Футболіст «Шахтаря» та збірної України Сергій Кривцов, який назвав путіна «маленьким покидьком», а лукашенка «вусатим півнем», близький до переходу в американський «Інтер Майамі», яким володіє легенда футболу Девід Бекхем, повідомляє Miami Herald.

За інформацією джерела, керівництво клубу MLS завершує операцію з переходу захисника, і 31-річний Кривцов приєднається до команди, яку тренує ексфутболіст збірної Англії Філ Невілл, найближчими днями.

Нагадаємо, що вихованець запорізького футболу Сергій Кривцов виступає за донецький клуб з 2010 року. Загалом за «Шахтар» центральний захисник зіграв 218 матчів, у яких відзначився 13 забитими м'ячами та чотирма результативними передачами. У складі донеччан футболіст став 8-разовим чемпіоном України та 7-разовим володарем Кубка країни, а зі збірною України U19 виграв чемпіонат Європи. У футболці національної команди в активі Кривцова 30 матчів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Шахтаря» Михайло Мудрик за 100 млн євро перейшов до «Челсі».

Фото uaf.ua

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