39.94 / 40.57 42.78 / 43.71
Київ: -1
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Не тільки гроші: українці можуть отримати безкоштовні продуктові набори в мережах супермаркетів — як це зробити

13:15 30 січня 2023
продукти

Під час повномасштабної війни дедалі більше українців потребують допомоги. Йдеться не лише про гроші, а й про харчові продукти.

Згідно з інформацією Мінсоцполітики, допомогу у вигляді продуктів харчування можна отримати у мережах супермаркетів АТБ, Сільпо, Фоззі, Траш та Фора.

Людина, якій потрібна допомога, має зареєструватись на порталі «єДопомога».

У заявці вказати все необхідне та обрати супермаркет. Далі треба почекати, доки хтось заплатить за покупку.

Далі українець отримує код в електронному кабінеті на платформі та СМС-повідомлення на мобільний телефон.

Щоб скористатися допомогою, при купівлі товару на касі потрібно надати цифри коду з СМС або показати підписку «єДопомога» зі штрих-кодом для сканування.

Передплата на продукти разова та дійсна протягом 30 днів з дати оплати.
Алкоголь та тютюн до списку доступних товарів не входять.

Якщо людина протягом заявленого терміну не взяла продукти безкоштовно, то сертифікат генерується заново і може бути направлений іншому українцю, який потребує підтримки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як чинити переселенцям, яким відмовляють у виплатах на проживання.

246

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

машини

Українські водії назвали автомобілі, які краще не купувати: позбавте себе проблем

Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

Частині українців виплатять по 3350 гривень: хто може сподіватися на допомогу

Українцям у Німеччині загрожують штрафи до 50 тисяч євро: про що треба знати

Українцям у Німеччині загрожують штрафи до 50 тисяч євро: про що треба знати

Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

Мінус 10 кг протягом місяця: «скраб», який допоможе швидко прочистити шлунок і «зігнати» великий живіт (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту