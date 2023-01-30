Не тільки гроші: українці можуть отримати безкоштовні продуктові набори в мережах супермаркетів — як це зробити

Під час повномасштабної війни дедалі більше українців потребують допомоги. Йдеться не лише про гроші, а й про харчові продукти.

Згідно з інформацією Мінсоцполітики, допомогу у вигляді продуктів харчування можна отримати у мережах супермаркетів АТБ, Сільпо, Фоззі, Траш та Фора.

Людина, якій потрібна допомога, має зареєструватись на порталі «єДопомога».

У заявці вказати все необхідне та обрати супермаркет. Далі треба почекати, доки хтось заплатить за покупку.

Далі українець отримує код в електронному кабінеті на платформі та СМС-повідомлення на мобільний телефон.

Щоб скористатися допомогою, при купівлі товару на касі потрібно надати цифри коду з СМС або показати підписку «єДопомога» зі штрих-кодом для сканування.

Передплата на продукти разова та дійсна протягом 30 днів з дати оплати.

Алкоголь та тютюн до списку доступних товарів не входять.

Якщо людина протягом заявленого терміну не взяла продукти безкоштовно, то сертифікат генерується заново і може бути направлений іншому українцю, який потребує підтримки.

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