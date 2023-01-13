Переселенцям масово відмовляють у виплатах на проживання: у Мінреінтеграції зробили важливу заяву

Органи соціального захисту не мають права відмовляти внутрішнім переселенцям у виплатах на проживання. Нагадаємо, що виплату такої допомоги ВПО у 2023 році продовжили автоматично.

В Мінреінтеграції повідомили, що деякі українці скаржаться на такі відмови — у органах соцзахисту посилаються на те, що у людей житло лише пошкоджене, а не зруйноване.

Але такі відмови неправомірні. Згідно із законодавством, право на виплати щомісячної допомоги на проживання мають усі переселенці, житло яких пошкоджене чи зруйноване внаслідок російської агресії. Вони отримують виплати нарівні з ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованих територій чи зон бойових дій.



Для отримання допомоги необхідно надати документальне підтвердження факту пошкодження чи знищення майна від органів місцевого самоврядування.

Відповідна урядова постанова чітко встановлює, що право на виплати мають усі ВПО, житло яких було пошкоджене. Ступінь пошкодження житла не має значення. Підставою для нарахування виплат є наявність відповідної довідки від місцевої влади.

Нагадаємо, що ВПО мають можливість отримувати всі виплати, у тому числі пенсії та субсидії, за новою адресою проживання — для цього необхідно зробити переадресацію.

Фото Pixabay

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