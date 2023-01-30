Відмовився розглядати «оголені» фото: жінка найняла кілера для свого «невдячного» коханця

У Великій Британії жінка заплатила 20 тисяч фунтів стерлінгів, щоб кілер убив її одруженого коханця. Про це пише dailymail.

43-річна Гелен Хьюлетт та 50-річний Пол Белтон працювали на одній з фабрик заморожених продуктів. У них якийсь час був роман, але потім Пол вирішив припинити стосунки, оскільки він був одружений.

Британець навіть змінив місце роботи. Але Гелен Хьюлетт зациклилася на коханці: вона стежила за його життям та надсилала інтимні фото, які чоловік ігнорував.

Також вона постійно говорила, що Пол робить сексуальне насильство над жінками.

Жінка, якій не відповіли взаємністю, через один з сайтів найняла кілера, щоб він убив її колишнього коханця. Замовниця просила обставити все як «нещасний випадок».

Вона погодилася заплатити вбивці 20 тисяч фунтів стерлінгів.

Після цього жінку затримали. На суді вона заявила, що «не хотіла завдати шкоди чоловікові». Слухання у справі продовжується.

Нагадаємо, в Австралії чоловік убив свою дружину, щоб продовжити стосунки зі своєю коханкою-підлітком, яка була нянькою їхніх дітей. Його засудили до 24 років ув'язнення.

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