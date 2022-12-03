Справа 40-річної давнини: австралійця засудили за вбивство дружини, яка зникла у 1982 році

Австралійця Кріса Доусона, який став героєм популярної телепередачі, на 24 роки відправили до в'язниці за вбивство своєї дружини.

Про це пише ВВС.



Дружина Кріса Доусона Лінетт Доусон зникла у 1982 році у своєму будинку в Сіднеї, коли їй було 33 роки. Її тіло досі не знайшли і всі докази у суді були непрямими.



74-річний Кріс Доусон був засуджений у серпні цього року після десятиліть спекуляцій довкола зникнення його дружини.



Суд ухвалив, що Доусон вбив свою дружину, щоб продовжити стосунки зі своєю коханкою-підлітком, яка була нянькою їхніх дітей.



Адвокат Доусона зазначив, що він, ймовірно, оскаржуватиме вирок.



Виносячи вирок, суддя сказав, що злочин Доусона був «жорстокістю та потуранням своїм бажанням», ця жорстокість «не була ні випадковою, ні неминучою».



Суддя також сказав, що Доусон матиме право на умовно-дострокове звільнення через 18 років, визнаючи, що засуджений, швидше за все, помре у в'язниці.



У 2018 році Доусона звинуватили після того, як подкаст The Teacher's Pet, випущений австралійською газетою, привернув світову увагу.



Популярна в Австралії та за її межами передача спонукала відновити розслідування та допомогла зібрати достатньо доказів для пред'явлення звинувачень.



Під час суду Доусон заперечував свою причетність до зникнення дружини, стверджуючи, що вона залишила його та їхніх двох дітей, можливо, щоб приєднатися до релігійної групи.



Тим часом слідство встановило, що Доусон був одержимий своєю коханкою-підлітком, яка з юридичних причин проходила у суді під ім'ям JC. Вона також була ученицею школи, де викладав Доусон, і він хотів, щоб вона замінила йому дружину, сказав суддя.



Суддя зазначив, що Доусон все більше поринав у відчай, тому що попередні плани розірвати шлюб провалилися, а JC вимагала припинити їхні стосунки.



На попередньому слуханні дочка Доусона благала його розкрити місцеперебування тіла її матері.



На запитання журналістів, чи розкриє Доусон місцеперебування тіла жінки, його адвокат сказав, що його клієнт наполягає на своїй невинності.

Нагадаємо, у Києві чоловік вбив дружину ножем у груди й намагався видати все за самогубство.

А під Вінницею чоловік вбив дружину у день весілля, її тіло кинув у колодязь.

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