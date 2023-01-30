росія перейшла до тотальної війни, в умовах якої ключове значення має логістика та матеріально-технічне забезпечення. На даному етапі у країни-агресора є достатньо ресурсів для ведення бойових дій. НАТО має забезпечити Україну в умовах війни такого характеру. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Guildhall заявив Командувач Збройних Сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

«росія справді перейшла до тотальної війни, вступивши в ту фазу, коли ключове значення відіграє матеріальне забезпечення та логістика. Сьогодні це забезпечення багато в чому залежить від підтримки Заходу. За моїми оцінками, країни НАТО, партнери України, усвідомили, що війна триватиме довго і жодної іншої опції, окрім як підтримати та забезпечити Україну — немає», — заявив він.

За його словами, це особливо видно після мобілізації — росіяни готуються до чергового наступу.

«І зупинитися чи змінити задум вони, можливо, можуть лише за умови, якщо побачать, що Україна має в своєму розпорядженні достатню кількість, обладнання, амуніції, озброєння та підготовленого особового складу, — зазначив генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис та додав, що тривалість бойових дій залежить від ресурсів. — Є внутрішні ресурси, та вони також отримують підтримку з деяких країн, напевно, з Індії та інших держав, певно також з Китаю. Ми повинні мати на увазі, що росія має всі умови, щоб забезпечити власну армію амуніцією, танками, бойовими машинами — вони можуть воювати, у них також достатньо авіації».

Раніше керівник Центру оборонних реформ, координатор міжвідомчої платформи з протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк заявив, що у війні на виснаження, яку росія веде проти України, збереження тилу, представленого всім Західним світом є ключовим завданням для забезпечення перемоги. За його словами, ключові зусилля спецслужб рф спрямовані на підрив взаємин України із західними партнерами.

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