путін планує розпочати новий наступ на Україну в лютому-березні і готовий до багаторічної війни, — Bloomberg

Російський президент володимир путін готує новий наступ в Україні і готовий до того, що бойові дії триватимуть роками.

Як пише Bloomberg, путін намагається «загартувати» свою армію перед зіткненням із США. І хоча невдачі на фронті змусили багатьох у рф говорити про невідповідність апетитів росії можливостям, російський президент впевнений, що навіть незважаючи на численні втрати, може здобути перемогу.

Офіційні особи рф у розмові з журналістами зазначали, що у кремлі хочуть показати, що російські війська можуть повернути ініціативу на полі бою, змусити офіційний Київ піти на переговори з приводу перемир'я та визнати за росією окуповані території.

Близьке до кремля джерело агенції не виключило, що новий наступ російської окупаційної армії може розпочатися у лютому-березні. Оскільки українська влада не збирається погоджуватися на перемир'я і відмовлятися від захоплених противником територій, путін упевнений, що він не має іншої альтернативи, окрім як перемогти у війні. Джерело також не виключає, що навесні розпочнеться новий етап мобілізації в рф, зазначивши, що економіка та суспільство дедалі більше перебудовуються на військові рейки.

При цьому наголошується, що наступ може розпочатися до того, як Україна отримає нещодавно обіцяні танки від США та Європи.

«Цього року дуже і дуже складно військовим шляхом вигнати російські сили з усієї — з кожного дюйма України. Але я думаю, що зрештою ця війна, як і багато в минулому, закінчиться за якимось столом переговорів», — так вважає голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі.

А представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скибицький заявляв, що зараз триває потужне перегрупування російських військ на всіх напрямках на лінії фронту.

Ексклюзивне інтерв'ю американського аналітика та військового експерта Філліпа Карбера «Наприкінці літа росіяни можуть зважитися на фінальну спробу взяття Києва» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії

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