Поставки зброї виявилися недостатніми: Жданов зробив новий прогноз про можливі терміни закінчення війни

Озвучені раніше прогнози про те, що ЗСУ зможуть вийти на кордони 1991 року до літа, наразі вже не актуальні. Це визнав військовий експерт Олег Жданов, відповідаючи на питання глядачів свого youtube-каналу.

При цьому він пояснив, що поставки зброї від Заходу, хоч і зросли останнім часом, все одно виявилися недостатніми для початку великого українського наступу прямо зараз.

Через це у росії з'явився час на формування нових ударних угруповань замість розбитих у боях. Тепер Україні доведеться спершу відбити новий наступ агресора і тільки потім переходити у власний контрнаступ.

«Дай бог нам закінчити оборонну операцію до початку літа. А вже літо може бути перегрупуванням і початком проведення контрнаступальної операції. І кінець літа-початок осені буде з можливим виходом на кордони 1991 року», — вважає Жданов.

При цьому він підкреслив, що це буде найоптимістичніший сценарій, який базується на умові, що рф зазнає великих втрат під час свого наступу і не зможе провести нову мобілізацію, а ЗСУ збережуть більшість резервів при обороні і отримають додаткову техніку від Заходу.

При іншому розкладі строки закінчення війни змістяться «в бік зими 2023 року».

Нагадаємо, що, за даними The Wall Street Journal, раніше на Заході намагалися ослабити росію за рахунок затяжної війни, але тепер переосмислили свої погляди і дійшли висновку, що війна на виснаження призведе до поразки України. Тому Захід різко наростив обсяги військової допомоги Києву.

В той же час відставний американський генерал Бен Ходжес вважає, що в поточному році війна між росією і Україною стане ще більш запеклою. При цьому він очікує, що в найближчі місяці Україна створить умови для звільнення Криму.

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