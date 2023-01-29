«Якщо буде така сама динаміка постачання озброєнь, під кінець весни — на початку літа вийдемо на межі 1991 року», — військовий експерт

Військовий експерт Роман Світан вважає, що гаряча фаза війни в Україні триватиме до кінця весни цього року. До речі, раніше керівник військової розвідки Кирило Буданов не виключав, що наприкінці весни ЗСУ можуть зайти на територію тимчасово окупованого росією Криму.

«Виходячи з тієї динаміки, яка зараз є, будь-який військовий аналітик чудово може розрахувати, коли станеться певний перелом і настане наше повне домінування над російською армією. Це питання кількох місяців», — стверджував Роман Світан, пише «Обозреватель».

За його словами, це розуміють і у росії, де від безвиході вивели на максимальну потужність оборонно-промисловий комплекс. Світан припустив, що якщо росіяни виробляють на добу 5 тисяч снарядів, то десь у лютому, вони використовують усі складські запаси у нуль та вистрілюватимуть 5 тисяч снарядів на добу, а не 10−15 тис, як зараз. «Також вийдуть на такий самий рівень щодо ракет. Вони можуть виробляти мінімум одну ракету на добу, тобто вони будуть їх накопичувати і далі використовувати хвилями … або по одній ракеті. До весни вони затикатимуть дірки за рахунок живої сили», — додав він.

Роман Світан зазначив, що рсійський ОПК не впорається з ОПК провідних економічних країн світу, і протягом півроку гаряча фаза війни зійде нанівець. Вона, за оцінками експерта, триватиме до кінця весни.

Він підкреслив, що Силам оборони України потрібно два масштабні проекти: перерізати сухопутний коридор, який живить херсонське та кримське угруповання, остаточно добити Кримський міст, перевести це угруповання в режим оперативного оточення, а потім далекобійними ракетами знищити гарнізон і прийняти капітуляцію принаймні його частини.

«Це можна зробити протягом двох місяців, за лютий та березень. Наступні завдання — це вже Донбас, вихід на межі 1991 року в районі Донбасу. Все реально, якщо буде така ж динаміка постачання озброєнь, яку ми побачили на цьому „Рамштайні“. У такому разі під кінець весни та на початку літа вийдемо на межі 1991 року», — підкреслив експерт.

Нагадаємо, що раніше старший співробітник американського Hudson Institute Люк Коффі заявляв, що вірогідність того, що 2023 рік стане роком миру, невелика.

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Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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