«Сухопутний міст» у Крим потрібно зруйнувати: генерал Ходжес назвав першочергове завдання для ЗСУ

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес вважає, що насамперед українські військові мають перекрити шляхи росіян до окупованого Криму. На його думку, для успіху на лінії фронту ЗСУ мають перекрити рух російської логістики через Маріуполь та Мелітополь на півострів.



Про це він сказав у інтерв'ю NV.

На думку генерала, дорога через Маріуполь та Мелітополь до Криму є своєрідним сухопутним мостом, що з'єднує окупований півострів з материком.

«Тому українські сили повинні мати можливість руйнувати їх, завдати удару по логістиці, транспорту, залізницею, штабам вздовж цього сухопутного мосту або в Мелітополі, або в Маріуполі, або десь посередині між ними», — додав Ходжес.

За його словами, ймовірно, спецпідрозділи, партизани чи хтось ще зможе порушити ці ланцюги настільки, що Крим стане ізольованим. Він вважає, що це має бути пріоритетом для українських військ.

Нагадаємо, генерал Ходжес раніше заявив, що Захід не повинен дозволяти росії безкарно стріляти по Україні з глибокого тилу. Він також вважає, що росія намагається розтягнути цю війну, сподіваючись, що Захід втратить волю продовжувати підтримку України. Для цього агресор веде обстріл цивільної інфраструктури України.

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