Поки США відмовляються: Україна спробує отримати F-16 від Франції

США не планують поставляти винищувачі F-16 в Україну, яка бореться з агресією рф, попри нові заклики українських чиновників про підтримку з повітря. На запитання журналіста, чи нададуть США літаки Україні, президент Джо Байден коротко відповів «ні». У Вашингтоні виступили на захист позиції президента, вказавши, що США постачає Києву достатньо озброєнь, передає BBC.

«Я можу сказати, що багато озброєнь вже поставляється і будуть відправлені найближчими тижнями та місяцями. Це ті види озброєнь, які, як ми очікуємо, матимуть вирішальне значення для надання допомоги українцям у бойових діях тепер, у зимовий час, і навіть навесні», — сказав координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі в інтерв'ю телекомпанії CNN.

Він також додав, що рішення про відправку танків Abrams до України, про яке було оголошено минулого тижня, не було запізнілим.

Коментар Джо Байдена про те, що США наразі не планують поставляти Києву винущувачі F-16 пролунав через день після того, як лідер Німеччини також виключив відправку літаків. Водночас Польща і Франція заявили, що вони готові про це подумати.

Так, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький не виключив, що його країна може поставити Україні винищувачі F-16, якщо це рішення буде прийнято в координації з іншими країнами НАТО.

«Так само як було кілька місяців тому з літаками МіГ-29, так само будь-яка інша авіаційна допомога узгоджуватиметься, реалізовуватиметься і, можливо, передаватиметься спільно з іншими країнами НАТО. Ми будемо тут діяти у повній координації», — заявив Моравецький.

Глава офісу президента України назвав таку позицію Польщі позитивним сигналом.

«Робота над отриманням винищувачів F-16 продовжується. Є позитивні сигнали від Польщі, яка готова передати нам їх у координації з НАТО», — написав Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі.

Питання постачання Україні бойової авіації у понеділок також прокоментував президент Франції. На спільній пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Еммануель Макрон заявив: «Нічого не виключається в принципі». Тим часом, помічник міністра оборони Франції Себастьян Лекорню сказав в інтерв'ю виданню Politico, що Париж розглядає прохання Києва почати навчання українських льотчиків на французьких винищувачах.

Міністр оборони України Олексій Резніков під час свого візиту до Парижа, де він зустрінеться з президентом Макроном, напевно попросить у французького лідера бойові винищувачі для української армії, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на The Guardian.

«Міністр оборони України в Парижі попросить у Макрона літаки», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», раніше військовий експерт Густав Грессель заявив, що вже деякий час українські пілоти тренуються на американських літаках, таких як F-16 Fighting Falcon та F-18 Super Hornet. На думку військового експерта, США, ймовірно, ухвалять рішення про постачання винищувачів у лютому.

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