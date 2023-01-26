Точно не Німеччина: стало відомо, хто допоможе із винищувачами Україні в лютому

Після кількох місяців благань канцлер Олаф Шольц нарешті поступився вимогам Києва і дав добро на постачання «Леопард-2». Водночас він також зобов'язує США поставити танки Abrams 1. Крім того, Велика Британія постачатиме танки Challenger 2. На думку Києва, це хороший перший крок, але у нас дуже потужний супротивник, росіяни повним ходом виробляють зброю. Про це сказав колишній український посол Андрій Мельник в інтерв'ю телеканалу n-tv.

«Україна також потребує підкріплення для своїх військово-повітряних сил. Німеччина могла б допомогти, наприклад, з „Торнадо“ або „Єврофайтерами“, — сказав Мельник. — Закликаю міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса до лідерства в цьому контексті».

Чи буде Німеччина довго вагатися в цьому випадку і врешті-решт відправить винищувачі в Україну, наразі неможливо передбачити. Але Берлін, пишуть місцеві ЗМІ, вже поставив на цьому хрест. Під час урядового засідання в Бундестазі Шольц підкреслив, що на нього не вплине тиск громадськості. Натомість, за його словами, прийматимуться рішення, які будуть зважені таким чином, щоб вони могли забезпечити безпеку Німеччини.

«Я дуже рано дав зрозуміти, що мова не йде про винищувачі, і я роблю те ж саме тут. Коли обговорювалося питання про безпольотні зони над Україною, я сказав, що ми не будемо цього робити» — цитує Шольца видання n-tv.

Як розповідає німецьким ЗМІ військовий експерт Густав Грессель, вже деякий час українські пілоти тренуються на американських літаках, таких як F-16 Fighting Falcon та F-18 Super Hornet. На думку військового експерта, США, ймовірно, ухвалять рішення про постачання винищувачів у лютому. Деякі штати могли б приєднатися до постачання.

«Але не Німеччина, тому що вона ніколи не експлуатувала цей літак, — сказав Грессель. — „Торнадо“ це вже дуже старий літак з великою кількістю годин нальоту за плечима. Більше того, всі інші держави Європи вже розібралися з „Торнадо“, так що коаліція для його постачання не могла бути створена».

Нагадаємо, міністр оборони Литви заявив про підтримку передачі Україні західної бойової авіації: «Що раніше, то краще».

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