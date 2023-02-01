Ракам не варто квапити події, а Стрільцям та Рибам — залазити у борги: гороскоп на 1 лютого 2023 року

Перший день лютого — час, коли не варто починати нових справ, а довести до розуму всі запущені проєкти, подбати про людей, особливо про тих, хто потребує уваги та підтримки.

Небажано також займатися вирішенням фінансових питань — дуже великий ризик втрат, від яких можна убезпечити себе бездіяльністю.

Можна складати плани на майбутнє. Сьогодні бажано розробити стратегію та ясно побачити як перспективи, так і цілі досягнення, вважають астрологи.

Овен

Сьогодні ваш енергетичний потенціал виявиться не надто високим. Уникайте перевтоми. Дотримуйтесь правильного харчування, повноцінного сну та намагайтеся більше часу проводити на свіжому повітрі в компанії приємних людей.

Телець

Поруч з вами можуть з'явитися люди з цікавими ідеями. Не відмахуйтесь від нового. Можна вирішити частину своїх проблем завдяки друзям чи коханій людині. Ймовірно, вам вдасться знайти несподівані відповіді на питання, які давно непокоять.

Близнюки

Бережіть свої сили та уникайте стресових ситуацій. У цей період ви можете стати уразливими, дратівливими. Будь-яка дрібниця здатна вивести вас зі стану рівноваги. Направте свою енергію у позитивне русло. Більше часу приділяйте справам, які приносять задоволення.

Рак

Якщо зараз ви не можете домовитися з потрібною людиною, то не намагайтеся достукатися до неї будь-яким способом. Краще відкладіть питання на деякий час. В іншому випадку конфлікт, що розгорається, не дозволить знайти вихід зі становища.

Лев

Енергії у вас зараз більш ніж достатньо. Ви можете стати душею будь-якої компанії та зарядити своїм оптимізмом оточення. Є шанс знайти грошовий підробіток через знайомих, друзів чи колег. Потрібно більше часу приділяти своєму здоров'ю та фізичній формі.

Діва

Не треба діяти поспіхом. Не обіцяйте нікому свою допомогу, доки не розберетеся у ситуації. Більше часу виділіть для справ, які приносять радість. Можна зайнятися залагодженням господарсько-побутових справ, прибиранням, ремонтом.

Терези

Постарайтеся не відмовляти собі у приємних дрібницях. Цей день є сприятливим для зустрічей, ведення справ, а також для розважальних заходів. Імовірність помилок є, але ви їх помітите та виправте раніше, ніж виникнуть проблеми. Головне — не зважати на дрібниці.

Скорпіон

Сьогодні вам представиться можливість внести позитивні зміни в звичний спосіб життя, навколишнє оточення. Наразі йде сприятливий час для зміни роду діяльності, проведення ремонту житла, заняття новим хобі, розширення кола знайомих чи партнерів.

Стрілець

Цей період схожий на іспит, і від того, як ви його здасте, залежатиме розвиток подальших подій. Існує небезпека, що зараз ви здатні притягнути до себе непорядних людей. Не давайте і не беріть у борг, інакше незабаром можуть виникнути фінансові труднощі.

Козоріг

Цього дня можна позбавлятися всього непотрібного — старих речей, що зжили себе стосунків, шкідливих звичок. Увечері відкладіть усі справи та відпочиньте душею та тілом. Можна відвідати масажний салон або просто сходити до лазні. Також дуже добре зустрітися з друзями, яких ви давно не бачили, або помиритись із родичами, якщо ви були з ними в сварці.

Водолій

Ви можете відчути зниження енергетичного тонусу. Можливо, останнім часом вам вдавалося втілити в життя не всі свої задуми, але це не привід сумувати. Зірки радять зайнятися тим, що дарує вам радість та моральне задоволення.

Риби

Постарайтеся побалувати себе чимось. Якщо ви любите ходити магазинами, то обов'язково здійсніть шопінг і купіть те, що захочеться, але не залазячи в борги. Любителям поспілкуватися не варто обмежувати себе. А якщо хочете просто розслабитися та відпочити, то не змушуйте себе робити щось через силу.

Нагадаємо, на думку астролога Людмили Булгакової, лютий — це час змін, швидких рішень та романтичних побачень. Багато справ вирішуватимуться, але для цього доведеться проявити терпіння і рішучість.

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