Час змін та великого кохання: гороскоп на лютий-2023 для всіх знаків зодіаку

Спеціально для «ФАКТІВ» відомий астролог Людмила Булгакова склала гороскоп усіх знаків зодіаку на лютий 2023 року. На думку Людмили, настає час змін, швидких рішень та романтичних побачень.

Овен

Останній місяць зими принесе представникам знаку поступ у всіх справах, що стосуються бізнесу. Можна сміливо розв'язувати питання, які «гальмувалися» довгий час, та планувати великі угоди. Будуть насиченими й романтичні стосунки — енергії та сил вистачить на все.

Телець

Лютий вимагатиме від нерішучих Тельців прийняття важливих рішень. У будь-якому випадку варто прислухатися до свого «внутрішнього голосу» — інтуїція вас рідко підводить. Місяць хороший для переїзду та початку ремонту.

Близнюки

Для представників знака лютий — місяць підбиття підсумків та початку нового шляху. Можливо, він не буде пов'язаний із вашою колишньою роботою. Початок лютого принесе привабливу пропозицію щодо роботи, яку вам варто розглянути дуже серйозно. Щодо особистого життя, то на цьому полі затишшя. Не варто засмучуватись, а спрямувати свою енергію на відновлення сил.

Раки

У лютому зірки радять представникам знаку зайнятися профілактикою здоров'я. Можливі перепади настрою та занепад сил. Не варто засмучуватись — друга половина місяця принесе нове захоплення.

Лев

Головним питанням для представників знаку у лютому буде спілкування з іншими людьми. Надто запальний характер Левів обіцяє численні скандали. Тому слідкуйте за своєю нервовою системою, намагайтеся частіше відпочивати та гуляти на свіжому повітрі.

Діва

Не все заплановане піде шляхом, на який розраховували представники знака Діва. Не варто впадати у відчай — за смугою невдач неодмінно прийде і світла смуга. Приділіть увагу своїм близьким — ваша увага цього місяця їм буде потрібна як ніколи.

Терези

У представників знака у першій половині місяця буде можливість змінити своє становище на роботі. Проєкти, над якими ви працюєте, принесуть не тільки повагу колег, а й фінансовий успіх. Зосередьтеся на роботі, й результати не забаряться. Пам'ятайте, що найкращу підтримку ви знайдете у близькому колі своїх друзів.

Скорпіон

Нарешті представникам знака зірки обіцяють фінансове благополуччя. Час, коли доводилося зводити кінці з кінцями, кане в Лету. Але не варто забувати, що за будь-якою дією стоїть копітка робота. Цього місяця вона буде винагороджена повною мірою!

Стрілець

У лютому зірки радять представникам знаку приділити увагу своїм рідним. Саме близькі люди будуть як ніколи потребувати вашої підтримки. У другій половині місяця можливі далекі подорожі.

Козоріг

Лютий для Козорогів пройде під гаслом «будь наполегливий». Багато справ вирішуватимуться, але для цього треба буде проявити терпіння і рішучість. Це стосується не лише роботи, а й моментів, пов'язаних з особистим життям.

Водолій

Для представників знаку настає романтичний час. Наразі будуть щасливими укладені шлюби. Не соромтеся своїх почуттів — вони знайдуть відгук у серцях тих, кому адресовані. Плануйте подорожі та короткий відпочинок.

Риби

Для представників знаку настає час змін. Для цього треба лише бути більш рішучими. Зараз можуть здійснитися усі ваші заповітні мрії. Не варто слухати поради оточення — орієнтуйтеся лише на власні почуття.

Раніше «ФАКТИ» публікували гороскоп на тиждень 30 січня — 5 лютого 2023 року.

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