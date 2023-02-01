Штрафи за порушення правил дорожнього руху перестали відображатися в «Дії»: чи варто турбуватися водіям

У додатку «Дія» кілька днів буде недоступним сервіс перегляду та сплати штрафів автофіксації.

Повідомляється, що Нацполіція опрацьовує всі нюанси послуги.

«Сьогодні оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити, що залежать від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть до місцевих бюджетів, а не на один рахунок, як раніше. Тож з 01.02 тимчасово нові штрафи з автофіксації у „Дії“ не надходитимуть. Попереджаємо, щоб у вас не виникло проблем», — йдеться у повідомленні.

Після того, як поліція завершить доопрацювання, нові штрафи відображатимуться у додатку.

За оцінками фахівців МВС, на відновлення роботи піде кілька днів.

Нагадаємо, в Україні внесли зміни до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Раніше ми писали про те, що робити, якщо водія за непокору поліцейські кинули обличчям в асфальт.

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