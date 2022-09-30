Дозволить автомобілістам уникнути великих штрафів: у «Дії» відновили важливу функцію

Після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україні відключали всі реєстри, так що автовласники не могли в режимі онлайн ані дізнатися, чи мають штрафи за порушення правил дорожнього руху, ані сплатити їх за допомогою сервісів. Пізніше сервіси почали підключати, а наразі підійшла черга й «Дії».

«У додатку „Дія“ відновили послугу перегляду та сплати штрафів автофіксації — тепер завдяки цьому можна буде отримати push-повідомлення, а також переглянути деталі та сплатити штраф через Apple Pay, Google Pay або за банківськими реквізитами», — повідомляють у «Дії».

У програмі можна переглянути історію штрафів навіть за період, коли послуга була недоступна. Водіям порадили перевірити, чи немає несплачених штрафів, адже якщо порушення правил дорожнього руху було зафіксовано автоматично, то людина може про це навіть не знати. А це, у свою чергу, може призвести до відкриття виконавчого провадження, через яке можуть накласти арешт на банківські рахунки, не випустити за кордон тощо.

Нагадаємо, що роботу електронного кабінету водія МВС відновило ще на початку серпня.

Фото зі сторінки «Дії» у соцмережах

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