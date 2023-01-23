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Суспільство та люди

Наразі — з відео: водіїв в Україні перевірятимуть «на тверезість» по-новому

16:14 23 січня 2023
Водій із пляшкою

В Україні, де планують справжню революцію в системі страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, перевірку стану водіїв стосовно сп'яніння проводитимуть за новими правилам.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, до порядку направлення водіїв транспортних засобів для проведення огляду з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, і проведення такого огляду, внесені певні зміни.

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«Серед іншого, передбачено, що огляд на місці зупинки транспортного засобу проводиться із застосуванням технічних засобів відеозапису, а у разі неможливості застосування таких засобів огляд проводиться у присутності двох свідків. Матеріали відеозапису обовʼязково долучаються до протоколу про адміністративне правопорушення», — зазначив він.

Нагадаємо, що у Раді був зареєстрований проект закону, автори якого пропонують зобов'язати водіїв з 1 листопада до 31 березня «взувати» свої автівки у всесезонну чи зимову резину — у залежності від ваги транспортного засобу.

А влітку в парламен внесли законопроект, яким пропонувалося збільшити штрафи за порушення ПДР для власників елітних авто у 10 разів. За деякі порушення «елітних» автовласників пропонували штрафувати на суму до півмільйона гривень — зокрема, за керування автівкою в стані алкогольного сп’яніння або ж невиконання посадовою особою вимоги про зупинку.

Фото Pixabay

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