В Україні націоналізували підприємства Коломойського, Жеваго та Богуслаєва

В Україні у власність держави переходять стратегічно важливі підприємства, пов'язані з Костянтином Жеваго, Ігорем Коломойським, В'ячеславом Богуслаєвим та Костянтином Григоришиним.

Рішення прийнято Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.



Йдеться про примусове відчуження у власність держави акцій ПАТ «Укрнафта», ПАТ «Укртатнафта», АТ «Мотор Січ», ПрАТ «АвтоКрАЗ», ПрАТ «Запоріжтрансформатор».

В «Укрнафті «компаніям Коломойського належить близько 42% акцій. У вересні у бізнесмена пройшов обшук. Він стосувався справи про заволодіння майном та коштами компанії «Укрнафта» майже на 13 млрд грн у цінах 2015 року.

Державі в особі НАК «Нафтогаз» належить 50% плюс 1 акція. Власниками інших акцій є міноритарні акціонери. «Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією України.

В «Укртатнафті» дніпропетровські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов володіють близько 60% акцій. Решта акцій — у НАК «Нафтогаз». Ключовим активом «Укртатнафти» є Кременчуцький нафтопереробний завод, який у травні вивели з ладу російські ракетні обстріли.

Компанія «АвтоКрАЗ» входить до групи «Фінанси та кредит» олігарха-втікача Костянтина Жеваго. Підприємство займається виготовленням великовантажних автомобілів.

«Запоріжтрансформатор» — підприємство-банкрут, що виробляє трансформаторне та реакторне обладнання. Його власником є Костянтин Григоришин.



Власником АТ «Мотор Січ» до останнього часу був В'ячеслав Богуслаєв, якого у жовтні заарештували за колабораційну діяльність та пособництво росії.



Поки невідомо, чи буде передача акцій цих підприємств компенсуватись їхнім колишнім власникам та міноритарним акціонерам.

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