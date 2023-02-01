Карний злочинець і двоє росіян тероризували київських бізнесменів, видаючи себе за добробатівців

На Київщині нейтралізовано транснаціональну злочинну організацію, яка тероризувала і залякувала мешканців столичного регіону. Очолював угруповання кримінальний авторитет на прізвисько «Лєший», причетний до численних рейдерських захоплень столичних підприємств, а серед його поплічників були двоє громадян рф — вихідців із Північного Кавказу. Один із них вже перебуває під санкціями РНБО.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, в столиці зловмисники діяли під виглядом двох добровольчих формувань, систематично вимагаючи гроші у місцевих підприємців, а в разі відмови — застосовували психологічний тиск, насилля, знищували майно та погрожували фізичною розправою.

Наразі зафіксовано вже понад 10 епізодів підпалу автомобілів та об’єктів нерухомості потерпілих, а також завдання їм тяжких тілесних ушкоджень із застосуванням зброї.

Отримані гроші зловмисники спрямовували до так званого «общака», який на момент обшуку становив 354 тис. доларів США.

Співробітники СБУ затримали «Лєшого», двох росіян і ще трьох активних учасників злочинної організації під час «вибивання» ними 80 тис. доларів США з місцевого підприємця, а під час обшуків за місцями перебування фігурантів виявили речові докази злочинної діяльності.

Шести учасникам злочинної організації повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів за «тяжкою» статтею 255−1 Кримінального кодексу України («Встановлення або поширення злочинного впливу»).

Триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності злочинного угруповання.

Нагадаємо, що 1 лютого співробітники СБУ також прийшли з обшуками до одіозного бізнесмена Ігоря Коломойського, і висунули нове обвинувачення експрезиденту «Мотор Січі» В'ячеславу Богуслаєву.

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