Герой України В'ячеслав Богуслаєв, якому загрожує довічне ув'язнення у зв'язку з підозрою про держзраду, співпрацював з терористами так званої «ДНР».

Про це повідомили у СБУ, посилаючись на те, що машзавод Богуслаєва працював в окупованому Сніжному та сплачував податки до «бюджету республіки».

Попри те, що у 2014 році компанія «Мотор Січ» заявила, що втратила контроль над Сніжнянським заводом, підприємство сплатило терористам 290 мільйонів рублів «податків», вважає СБУ.

Гроші керівники «ДНР» спрямовували на потреби військових угруповань росії, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони на східному фронті.

За даними Офісу генпрокурора, господарські відносини з підприємством на тимчасово окупованій території Донбасу підтримувалися через комерційні структури Богуслаєва, зареєстровані в іноземній юрисдикції.

«АТ «Мотор Січ» через закордонні компанії постачало сировину у вигляді заготовок на Сніжнянський машинобудівний завод та отримувало від нього виготовлені запчастини для авіаційних двигунів виробництва АТ «Мотор Січ», — зазначили прокурори.

Під час нових обшуків правоохоронці виявили понад два десятки медалей, грамот та почесних нагород президенту АТ «Мотор Січ» від представників військово-політичного керівництва росії.

Нагадаємо, В'ячеслава Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

У листопаді «Мотор Січ» Богуслаєва Україна націоналізувала.

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