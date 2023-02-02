Ворог вдарив по Донецькій та Дніпропетровській областях: є загиблі та постраждалі

Рашисти продовжують завдавати ударів по мирним містам. Ввечері у середу, 1 лютого, зс рф нанесли черговий удар по центру міста Краматорська Донецької області, внаслідок якого зруйновано багатоповерховий будинок.



Як повідомляють у ДСНС, відбулося руйновано з четвертого по перший поверхи чотириповерхового житлового будинку з подальшим займанням припаркованих автомобілів. У ніч проти 2 лютого рятувальники деблокували тіла трьох загиблих, двох людей врятували.

Фото ДСНС

Наразі відомо про 21 травмовану особу, з них 8 госпіталізовано. Для мешканців дому розгорнули пункт обігріву. До рятувальних робіт залучено 145 осіб та 17 одиниць техніки.

Фото ДСНС

Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко повідомляв, що, за попередніми даними, ворог вдарив по місту «Іскандерами».

Також у ніч проти 2 лютого ворог вдарив з важкої артилерії по Дніпропетровській області. Як повідомив очільник облради Микола Лукашук, під вогнем знов опинився Нікополь.

«На щастя, люди неушкоджені. Наслідки обстрілу наразі уточнюються. В інших районах Дніпропетровщини ніч минула без сигналів повітряної тривоги і без ворожих атак. Критична інфраструктура області працює, діють графіки відключень електроенергії», — додав він.

Нагадаємо, що на початку січня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську. Тоді були пошкоджені два навчальні заклади, вісім багатоквартирних будинків та гаражі.

Фото ДСНС

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